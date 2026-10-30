Icardi: "Mi piacerebbe tornare in Italia con un progetto che mi accenda"

Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Repubblica del suo futuro. Da svincolato, aspetta una nuova chance: “In Italia sono cresciuto come uomo e come calciatore. Vorrei tornarci con un progetto che mi accenda, e la possibilità di costruire qualcosa di importante. Il legame con il passato c'è, ma si guarda al futuro”.

"Ho vissuto anni importanti, con quella maglia e la fascia da capitano ho costruito una parte di me. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso. Ma un ritorno avrebbe senso solo con una convinzione reciproca e un obiettivo da raggiungere insieme. Ho ancora molto da dare: se torno in un posto, lo faccio per essere utile e per vincere".