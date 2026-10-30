Napoli show? Non per Cassano: "Monza da B che ha regalato 3 gol e Milinkovic ha fatto miracoli"

"Dopo Udinese-Milan avevate detto che su Allegri stavate vedendo qualcosa di diverso, ma scordati che lui sia cambiato e parlo dell'allenatore". Esordisce così l'ex attaccante e oggi talent tv Antonio Cassano al podcast Viva el Futbol commentando le ultime partite di Serie A: "A Monza nel primo tempo ci sono quattro occasioni nitide per loro e poi il Monza regala il primo gol e regala anche il secondo e Milinkovic-Savic fa dei miracoli. Il Napoli è vero che ha segnato quattro gol ma non ha giocato bene. Il Monza è una squadra da B e ha regalato tre gol al Napoli, ripeto. Poi è chiaro che dopo il 2-1 la partita è finita".

"Lobotka? Gli dico di non mollare, è uno dei centrocampisti più forti al mondo. Allegri sarà contento perché non vedeva l'ora di parcheggiarlo per mettere De Bruyne in quella posizione davanti alla difesa. Non dimentichiamo neppure che ad oggi, a -11 dalla prima, il Napoli è dietro il Frosinone. Quindi non facciamo passare per questa partita un'impresa. E per me domenica non vince il Napoli e così dopo dieci giornate sarà a -13 o -14 dalla prima in classifica e questo con la rosa più forte dietro l'Inter. Il campionato del Napoli ad oggi è fatiscente".