Pres. Milan punge Allegri: “Amorim sta gestendo bene il gruppo, non come prima…”

Gerry Cardinale esalta il lavoro di Amorim e lancia una frecciata alla precedente gestione di Allegri: "Adesso ragazzi e staff sono arrabbiati quanto me".

Parole destinate a far discutere quelle di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha ribadito la piena fiducia in Ruben Amorim soffermandosi soprattutto sul nuovo clima creatosi all'interno dello spogliatoio rossonero. "È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all'altro", ha spiegato Cardinale. Il numero uno del club ha inoltre assicurato che Amorim "non è assolutamente in pericolo", sottolineandone le qualità da leader e la capacità di far crescere il gruppo.

Cardinale, stoccata alla gestione Allegri: "Non penso che questo succedesse prima"

Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Cardinale ha poi lanciato una evidente frecciata alla precedente gestione di Massimiliano Allegri, pur senza nominarlo direttamente: "Sta gestendo i ragazzi e sta allenando bene il gruppo. Non penso che questo succedesse prima". Il proprietario del Milan ha insistito soprattutto sul cambiamento nello spogliatoio: "Questo gruppo, in cui tutti si sostengono a vicenda, senza giochi di potere nello spogliatoio, mi piace: tutti si stanno ammazzando per vincere". Quindi un altro confronto con il recente passato: "Negli anni precedenti mi chiedevo: 'Perché sono io il più arrabbiato se non vinciamo?'. Adesso non mi sento più così: ragazzi e staff sono arrabbiati quanto me". Cardinale crede inoltre ancora nello Scudetto: "È assolutamente possibile, al cento per cento".