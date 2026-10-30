Ambrosino: "Il mio sogno è tornare a vestire la maglia del Napoli"

Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli ora in prestito al Modena, si è raccontato ai microfoni del podcast "Espresso cadetto" e ha parlato delle sue ambizioni future: "Spero davvero che questo campionato possa rappresentare la svolta per la mia carriera. Il mio impegno è costante, cerco di dare sempre il 100% giorno dopo giorno e stagione dopo stagione. Poi i risultati a volte arrivano e altre no, ma ciò che conta di più è mettersi a completa disposizione del gruppo, perché il bene della squadra viene sempre prima delle soddisfazioni personali".

"Essendo napoletano, spiegare a parole cosa si prova a debuttare in Serie A e in Champions League con la maglia del Napoli è quasi impossibile. E' un'esplosione di emozioni fortissime, il sogno di ogni bambino che cresce dalle nostre parti. Quello step, però, per me deve rimanere un punto di partenza e non un traguardo su cui adagiarsi. Il mio grande sogno è poter tornare un giorno a vestire la maglia azzurra, perché rappresenta la mia terra e spero davvero di farcela".