Modugno: "Non ho dubbi sul miglior giocatore del Napoli in questo periodo"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Televomero del momento che sta vivendo in stagione la squadra di Allegri a pochi giorni dalla gara contro la Juventus.

“Lobotka infortunato? Il Napoli perde un giocatore importante, però razionalmente quello è l’unico ruolo in cui c'è una copertura abbondante; quindi, per la gestione delle scelte riesci a trovare delle soluzioni, c’è De Bruyne che fa un altro sport".

“Oggi Politano per me è il migliore del Napoli, non credo che giochi Vergara al suo posto. Ha bisogno di trovare continuità che in questa squadra è complicato. Landucci e Allegri sono uno l’estensione dell’altro, Landucci ha grande carisma e tiene insieme il gruppo, gli è riconosciuta un’autorevolezza importante".

“È innegabile che Savic abbia qualità coi piedi, ma siamo sicuri che sia funzionale il suo gioco o lancia solo la palla in avanti? Io spesso ho la sensazione che prende la palla e catapulta avanti. Contro la Juve vorrei Meret".