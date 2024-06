Il bordocampista Sky: Kvara molto concentrato! Tanti georgiani urlano: Forza Napoli”

Dal BvB Stadion di Dortmund, nel corso del riscaldamento di Turchia-Georgia, l’inviato Sky Francesco Cosatti ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia.

Dal BvB Stadion di Dortmund, nel corso del riscaldamento di Turchia-Georgia, l’inviato Sky Francesco Cosatti ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia: “Kvara, ormai lo conosciamo bene, di solito anche nel riscaldamento col Napoli non regala grandi sorrisi. E’ molto concentrato, è entrato tra gli ultimi in campo e adesso sta guidando la parte atletica.

Oggi passeggiando tra le strade di Dortmund, si parlava con i tifosi georgiani solo di Kvara, per loro è davvero il giocatore più importante, non solo il riferimento tecnico ma proprio per il percorso che sta facendo in Italia. Abbiamo tanti tifosi urlare: ‘Forza Napoli!’, proprio perché si è creato un legame. La maggior parte delle maglie della Georgia che ho visto per Dortmund avevano il nome di Kvara”.