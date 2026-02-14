Il doppio ex Giannini: "Per la legge dei grandi numeri, la Roma può vincere a Napoli"

Giuseppe Giannini non ha dubbi e, alla vigilia del Derby del Sole, parla così della squadra di Gasperini a Il Tempo: "Loro sono leggermente in difficoltà. Mi piace il modo in cui stiamo aggredendo le partite. Gli scontri diretti non sono stati favorevoli perché quando giochi a tutto campo contro grandi squadre, aumenta il rischio di prendere gol. Ma anche per la legge dei grandi numeri, la Roma può vincere a Napoli".

Qual è la sua idea sull'eventuale ritorno di Totti alla Roma?

"È una scelta giusta e importante. Ha fatto tanto nella Roma e conosce bene la piazza e Trigoria. Non c'è nessuno meglio di Totti. C'è grande rispetto tra di noi. Quando lui ha mosso i primi passi nella Roma, io sono stato un suo punto riferimento. Gli ho dato dei piccoli consigli perché era giovane e stava entrando in un gruppo di professionisti".

Che cosa è successo a Pellegrini?

"Non riesco a trovare una spiegazione, ma in carriera è normale avere alti e bassi. Pellegrini, comunque, mi sembra un ragazzo che non crea problemi e che si è sempre impegnato".