Impallomeni: "Ho visto Spalletti dispiaciuto, ora sarà avvelenato"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del ko del Napoli e non solo

Napoli, ko inaspettato in Coppa Italia:

"A fine partita Spalletti l'ho visto dispiaciuto. Ci teneva eccome alla Coppa, ma il calcio è anche questo. Applausi alla Cremonese, è stato premiato il coraggio. Il Napoli ce l'aveva in pugno, anche se non era il solito Napoli. Se non entri in campo con la concentrazione giusta le partite non le vinci. Turnover massiccio? Non è una giustificazione, giochi in casa e dovevi passare. Poi mi chiedo: se fosse accaduto a Mourinho o Sarri di uscire contro la Cremonese, cosa sarebbe successo? Una squadra mentalmente matura la porta a casa una partita del genere. Non è una critica esagerata ma una critica costruttiva nei riguardi di una squadra che finora ha fatto qualcosa di strepitoso. E' un episodio su cui riflettere. Sono sicuro che Spalletti sarà avvelenato per questa eliminazione".