Imparato: "A Napoli polemiche sul nulla sugli infortunati! Addirittura rievocano la Roma..."

Nel corso di Canale 21, il giornalista Gaetano Imparato ha parlato del momento del Napoli

Nel corso di Canale 21, il giornalista Gaetano Imparato ha parlato del momento del Napoli: "Ora siamo tutti contenti della piega che sta prendendo l'estate, sia per il mercato che per le dichiarazioni di ADL, Garcia ed il rinnovo di Osimhen. Durante i ritiri però non dimentichiamo che si sono fatte polemiche sul nulla, ad esempio sugli infortuni e Garcia è sceso in campo personalmente a dire che erano solo due gli stop e le altre situazioni erano legate al mercato. In generale l'ambiente ha vissuto un periodo come se il Napoli fosse sull'orlo della bancarotta, che avrebbe cacciato tutti ecc. diamoci tutti una calmata perché siamo davvero competitivi".

Infortuni? Il lavoro atletico è stato importante, ma Garcia si riferiva a chi ha provato subito a fare polemiche tra Rongoni e Sinatti, come se anche nel primo anno di Spalletti non ci fossero state voci su dissidi, Spalletti contro alcuni collaboratori e tante cose... ma sono criticità che ci sono e ci saranno sempre. Addirittura hanno rievocato gli infortuni alla Roma che erano totalmente diversi, quando poi al Marsiglia le cose sono andate per il verso giusto. L'ambiente si comporti da campione d'Italia, non di provincia... Garcia non se la prende, fa le battutine per difendersi e far capire certe cose quando si diffondono queste voci false"