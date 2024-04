Improta: "Dietro la scelta Manna c'è un indizio sulla prossima stagione"

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Italiano è un bravo allenatore, sta mostrando piano piano il suo valore. Il Napoli viene da un anno di delusioni e vorrebbe qualcuno di più carisma e garanzie, ma le qualità di Italiano non sono in discussione. La Fiorentina è ancora in corsa per tutti gli obiettivi e può togliersi qualche soddisfazione, dopo la stagione passata e le due finali perse in Europa e in Coppa Italia. Meglio di Italiano, in questo momento, il Napoli potrebbe prendere soltanto Conte: un allenatore che arriverebbe per puntare dritto al titolo. Se arrivasse Italiano, invece, sarebbe il segnale di una ripartenza da zero e in tono minore con dei giovani interessanti. E con Manna come DS, dovrebbe dare già qualche indizio sul volere della società.

Il Napoli è ancora in corsa per l’Europa, per quanto le speranze siano davvero ridotte. Alla fine di questo campionato, De Laurentiis agirà di conseguenza e non vorrà più commettere errori. In tanti andranno rivalutati e messi al vaglio, ipotizzare qualcosa ora è arduo ed errato. La rosa del Napoli resta di assoluto rispetto, quindi il prossimo allenatore avrà il compito di di risollevare i tanti giovani che hanno deluso quest’anno. Da qua non si scappa. Lavorare con De Laurentiis è complicato per chiunque, è un presidente morale. Sa badare, però, alle casse della società e a non rimetterci un euro di tasca propria. Non sarà semplice per qualsiasi allenatore verrà, chiunque è arrivato si è lasciato in malo modo. A Monza mi aspetto una reazione della squadra, dopo la sconfitta deprimente contro l’Atalanta. Questo organico è stato sballottato a destra e a manca con i tre cambi di allenatore, quindi basta dare sempre addosso al gruppo del Napoli. Mi aspetto una reazione per dare una rasserenata anche all’ambiente. Spero tirino fuori l’orgoglio, perché il Napoli non è quello che stiamo vedendo ora”.