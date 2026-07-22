Figc, Malagò: "Con Mancini coppia affiatata. Annuncio il ct domani? Non penso"

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Malagò evita il tema Ct: parole su Mancini e una battuta su Guardiola.

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato al termine della finale della Coppa Canottieri, disputata in campo insieme a Roberto Mancini. Tra i temi affrontati anche il futuro della Nazionale, con il numero uno del calcio italiano che ha risposto alle domande sul possibile nuovo commissario tecnico senza sbilanciarsi.

Malagò tra Mancini e il nuovo Ct

Alla domanda su un'eventuale coppia con Roberto Mancini anche in ottica Nazionale, Malagò ha preferito non entrare nel merito: “È una coppia molto legata, a prescindere da tutto. Ci tengo a dirlo e ribadirlo”. Sul possibile annuncio del prossimo commissario tecnico ha poi aggiunto: “Onestamente non penso. Guardiola? Non posso parlare ancora, scusate”.