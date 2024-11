Insigne: "Solo in Italia chi va all'estero è escluso dalla nazionale. Perché?"

vedi letture

Lorenzo Insigne, anni 33, dal Canada sogna l'Italia, ovvero la nazionale. L'ex attaccante del Napoli spera di poter rientrare nel giro ma intanto a Repubblica si rammarica del fatto di essere stato escluso dalle ultime convocazioni.

"Solamente in Italia chi va a giocare lontano è escluso automaticamente dal giro della Nazionale e non se ne capisce il motivo. I sudamericani che stanno in Serie A possono fare ogni volta 13 ore di volo, perché a noi non è consentito? Non mi sento un ex, non ancora. Alla Nazionale non si dice mai addio, nemmeno dopo i 40 anni. E io ne ho solamente 33. Alla maglia della Nazionale non si dà l'addio, si fa sempre il massimo per meritarla. Altrimenti si segue da tifoso”.