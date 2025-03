Inter, Calhanoglu: "In Italia ho già vinto tutto, sogno la Champions ed il Pallone d'Oro"

"Speriamo di vincere tutto. Sicuramente noi proviamo a rappresentare l'Inter nel migliore dei modi, abbiamo un'enorme responsabilità, lo sappiamo". In gol su rigore con la sua Turchia contro l'Ungheria in Nations League, Hakan Calhanoglu parla comunque di Inter e nell'intervista esclusiva concessa a SportMediaset si sofferma così sulla stagione nerazzurra ma non solo: "In Italia ho già vinto tutto, il mio obiettivo è vincere la Champions. Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale è tornarci in finale e vincerla. E magari vincere anche il Pallone d'Oro. Poi alzare ancora lo Scudetto è un'altra roba importante".

"Asllani ha un enorme talento - continua Calhanoglu -, ha le qualità per giocare nell'Inter. Sicuramente non è facile per lui, ma lo stiamo aiutando, lui merita di più. Quando ha avuto spazio, ha fatto il suo lavoro. Deve continuare così".

Sui tifosi dell'Inter, Calhanoglu sempre a SportMediaset sottolinea: "Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere. Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili, ti danno a San Siro un'enorme forza e noi vogliamo regalare loro qualcosa di importante. Se è per loro che non sono andato al Bayern Monaco la scorsa estate? Sì!".