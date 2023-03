Inter, Darmian: "Ai quarti tutte difficili. Ora faccio un in bocca al lupo al Napoli..."

"Chi volete incontrare adesso? "Non abbiamo preferenze, sono tutte difficili da affrontare".

L'Inter è ai quarti di finale di Champions League grazie allo 0-0 in casa del Porto dopo la vittoria di misura dell'andata. "Una serata dura, ma c'è tanta soddisfazione. Ce l'abbiamo messa tutta per portare a casa un risultato importante per tutti, squadra, società e tifosi", ha detto Matteo Darmian ai microfoni di Mediaset nel post gara: "La difesa ha tenuto? Sapevamo che dovevamo stare attenti su ogni pallone. Bene così perché è un risultato importantissimo".