Inter, Lautaro a Dazn: "Che rimonta! È quello che ci mancava l'anno scorso..."

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Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria sul Napoli, decisa proprio da una sua doppietta: "L'importante è che stiamo ritrovando la forma col minutaggio, tornare dal Mondiale e fare poca preparazione non è mai facile. È una partita che stavamo perdendo, siamo riusciti a rimontarla, è quello che ci mancava l'anno scorso. Ogni anno cerchiamo di alzare il livello. Chi gioca deve sempre dare il massimo, siamo contenti ma è ancora lunga".

Cos'hai detto a Messi?

"L'ho chiamato, ci ha dato tanto. Tutto quello che ho vissuto con lui lo terrò per me tutta la vita".