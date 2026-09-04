Allegri su De Bruyne: "Cresce la condizione, ma senza McTominay devo gestire le forze"

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Kevin De Bruyne sarà titolare o no nel big match tra Inter e Napoli? Come sta il fuoriclasse belga? A quest'ultima domanda risponde Massimiliano Allegri.

Kevin De Bruyne sarà titolare o no nel big match tra Inter e Napoli? Come sta il fuoriclasse belga? A quest'ultima domanda risponde Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita, si è espresso così davanti ai media:

"Sono soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è chiaro devo gestire le forze di un centrocampo senza McTominay... altrimenti avrei solo un cambio e dovrò fare valutazioni su chi far scendere in campo anche perché poi dopo 4 giorni si gioca di nuovo. Nel calcio di oggi si gioca in 16, non è retorica, soprattutto ora con le temperature molto alte".