Alvino verso l’Inter: “Basta disfattismo! Allegri maestro assoluto nell’incartare questi avversari…”

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Carlo Alvino dice no ai disfattisti in vista di Inter-Napoli di domani a San Siro: "In panchina abbiamo Allegri che è un vincente".

Carlo Alvino, giornalista, si è proiettato al big match di domani tra Inter e Napoli ai microfoni di Teleclub Italia: "Sono personalmente stanco del disfattismo strisciante che sento in giro in vista di Inter-Napoli. A tutti i professionisti del pianto, a chi ah già deciso che con l'Inter partiamo battuti, dico solo una cosa: fate un passo indietro. Questo Napoli non ha bisogno di un ambiente col freno a mano tirato. A San Siro si va con la voglia di stupire, con la voglia di vincere.

In panchina abbiamo Massimiliano Allegri, un vincente nel DNA, uno che sa perfettamente come si incartano gli avversari in queste partite: andate a vedere i precedenti dell'anno scorso. Smettiamola di sminuire questo gruppo e la sua forza. La rosa del Napoli è un concentrato di forza, fame e mentalità. Questa rosa è costruita per competere ai massimi livelli e per non avere paura di nessuno, in Italia e in Europa. Chi vuole tremare lo faccia a casa, sul divano, senza diffondere questo pessimismo".

