Podcast Inter scudettata, Di Marzio: "Questi gli obiettivi ed il budget per il prossimo mercato"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast in collaborazione tra TuttomercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, parla dell’Inter

Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast del network di TuttomercatoWeb.com che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net -, parla dell’Inter del domani e di quelli che saranno gli obiettivi per la prossima stagione.

“Ci sarà in settimana una prima riunione per poter stabilire soprattutto il budget del mercato, perché dal budget si capirà quanto l’Inter potrà spendere al netto delle possibili cessioni. Si era parlato di 50 milioni, poi di 150 milioni, io credo che alla fine si potrà arrivare a una via di mezzo, una cifra che possa ballare tra gli 80 e i 100 milioni per poter cercare soprattutto di sostituire i giocatori che vanno a scadenza di contratto. Con Chivu ci sarà l’appuntamento per il rinnovo e per l’adeguamento, si passerà dai circa 2 milioni attuali ai 3 milioni e mezzo più bonus, un adeguamento per l’allenatore che ha portato l’Inter a vincere sia il campionato che la Coppa Italia e soprattutto a presentarsi con un abito diverso rispetto a quelli precedenti.

Tanti mi chiedono, ci chiedono, se l’Inter riuscirà davvero a prendere Nico Paz: è un desiderio più che altro della proprietà, sarebbe la classica ciliegina sulla torta ma molto complicato perché c’è una situazione legata alla ricompra del Real. Per lui sicuramente Chivu potrebbe provare anche a cambiare il sistema di gioco, cioè potrebbe presentarsi con un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1 che potrebbe adattarsi meglio a un giocatore con le caratteristiche di Nico Paz, un po’ come voleva fare l’anno scorso con Lookman. Capitolo fascia destra, qui il sogno anche in questo caso non dichiarato ma quasi è quello di Palestra anche se 40 milioni potrebbero non bastare e l’Atalanta sta aspettando di capire quali sono anche un po’ le manovre in Premier League dove per esempio il Manchester City potrebbe decidere di fare un tentativo”.