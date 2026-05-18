Chiariello: "2° posto il minimo! 200mln e solo 74 punti, Conte ha bruciato soldi e giocatori"

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Così parla Umberto Chiariello nel corso del programma mattutino di Radio CRC

“Voglio sapere se Conte risponderà a quello che non sta bene a De Laurentiis. Al presidente non sta bene aver depauperato il patrimonio dei giocatori acquistati su suo suggerimento". Così parla Umberto Chiariello nel corso del programma mattutino di Radio CRC: "Voglio capire il perché dei Beukema, dei Lang, dei Marianucci. Conte ha sfruttato tutte le possibilità economiche che il Napoli aveva accumulato in precedenza, ma quelle disponibilità economiche sono state bruciate. Oggi il Napoli è solido, ma non può più investire sul mercato milioni e milioni a fondo perduto. Il Napoli deve tornare ad essere sano e a fare player trading.

O Conte si adegua alla sostenibilità economica del Napoli, oppure le strade saranno costrette a dividersi. Il Napoli non può svenarsi per accontentare Conte. Non mi convincete dicendo che la qualificazione in Champions è un grande risultato, il Napoli ci va sempre in Champions e non ci volevano 200 milioni investiti per qualificarsi in Champions. 74 punti non sono un grande bottino, la considero una stagione poco più che sufficiente. Questo secondo posto del Napoli ha un po’ di sapore amarognolo, come quello che ci fu con Ancelotti. E’ stato il minimo sindacale”.