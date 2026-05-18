Bucchioni: "Conte ha contratto, cosa comunicava un mese prima se non l'addio?"

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L’allenatore ha un contratto, cosa dovrebbe comunicare un mese prima della fine del campionato se non avvertire il presidente che ha intenzione di andar via?

"Forse qualcosa invece abbiamo già capito dalle parole pronunciate ieri da Antonio Conte dopo aver portato il Napoli in Champions e consolidato il secondo posto". Così' scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Ha rivelato di aver già detto un mese fa a De Laurentiis cosa intende fare del suo futuro e proprio queste parole sono più di un indizio. L’allenatore ha un contratto, cosa dovrebbe comunicare un mese prima della fine del campionato se non avvertire il presidente che ha intenzione di andar via?

E guarda caso più di un mese uscì proprio qui l’indiscrezione sul possibile ritorno di Conte in nazionale. Comunque fra De Laurentiis e l’allenatore ci sarà un incontro in settimana, magari il presidente lo convincerà a rimanere. Vedremo.

Intanto però vi confermo che Sarri resta in pole position e anche se non ci sono contratti firmati perchè l’allenatore è ancora legato alla Lazio, la volontà del Grande Ritorno è forte e chiara".