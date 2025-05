Inzaghi risponde a Conte: "Non sono d’accordo, Champions molto più difficile"

Nel corso della conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il PSG, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha brevemente risposto alle considerazioni dei giorni scorsi di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli campione d'Italia aveva così parlato giovedì alla vigilia della sfida scudetto con il Cagliari, suscitando qualche polemica: "Parliamo di 38 partite, a differenza di tornei brevi, che poi ora non sono neanche così brevi, dove lì è importante il sorteggio, trovi avversari con squalificati o infortunati, in un percorso più breve può spuntare qualcosa di diverso, ma 38 partite sono tante e delineano chi merita. Serve regolarità, di risultati, prestazioni, gestire situazioni. Nei tornei brevi hai meno tempo", erano state le parole di Antonio Conte sul campionato nel confronto con una coppa europea come la Champions League.

Questa la risposta odierna di Inzaghi a Conte:

"Ognuno ha le proprie idee, l'importante è che ci sia onestà intellettuale. Io non sono d'accordo, sia in Champions che in campionato gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo ed entrambe le competizioni possono essere condizionate da infortuni e situazioni. Per me le partite di Champions sono nettamente più difficile rispetto al campionato che è stato molto bello".