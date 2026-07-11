Italia, Malagò: "Maldini l'uomo giusto, è il mio obiettivo da sempre! Su Leonardo..."

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Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della federazione, per presentare il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, al quale si aggiunge Leonardo in veste di consulente. Di seguito le sue dichiarazioni: "Maldini è stato da sempre il mio obiettivo, ho pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della FIGC, che non implica solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle Nazionali Giovanili.

In due settimane abbiamo parlato di tutti i progetti, entrando nello specifico, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c'è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo".