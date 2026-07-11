Immobile: "Inter favorita! Napoli, Milan e Juve devono attrezzarsi per dare fastidio"

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Ciro Immobile, attaccante del Paris FC e campione d'Europa con l'Italia nel 2021, ha rilasciato un'intervista al portale Noi Biancocelesti. Di seguito le sue parole, a partire proprio dal nuovo ct della nazionale azzurra: "Conte o Mancini? Hanno fatto bene entrambi. Ricordo che anche l'Europeo con Conte facemmo bene dopo essere capitati in un girone con Spagna e Germania. Quella di Mancini è stata l'ultima Nazionale vincente che ha lasciato anche un bel ricordo per i bambini di oggi. Comunque sono felice della scelta Malagò, ha dimostrato di saperci fare con il CONI".

Come vedi la griglia di partenza della prossima Serie A?

"Credo sia favorita l'Inter, ho visto tanti cambi di allenatori e quindi necessità di assestamento, mentre loro sono già rodati. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dare loro fastidio".

Possibile il ritorno alla Lazio in futuro?

"Ho lasciato lì, e loro hanno lasciato in me, ricordi indelebili. Non posso fare a meno di pensare alla Lazio e a quello che è stato insieme a loro. Un giorno spero di tornare, in qualsiasi veste e non prettamente da calciatore, per dare qualcosa a società e tifosi. Un'ultima stagione in biancoceleste da calciatore? Complicato, capisco le dinamiche del calcio e in questo momento è veramente difficile".