Gargano su Insigne: "Si vedeva subito che sarebbe stato un campione"

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Walter Gargano ricorda Lorenzo Insigne ai tempi del Napoli: elogi per il talento e la leadership. Poi il commento sul trasferimento alla Sampdoria

Walter Gargano, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Sampdorianews.net ha parlato di Lorenzo Insigne, suo compagno di squadraa ai tempi del Napoli, ora trasferitosi alla Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ricordo Lorenzo al suo arrivo, un ragazzino bravissimo, si vedeva subito che sarebbe stato un grande campione e lo ha dimostrato. Dentro e fuori dal campo, è sempre stato uno 'scugnizzo', di lui ho bellissimi ricordi. Provo un grande affetto nei confronti suoi e della famiglia, ho conosciuto il fratello, il papà e il resto della famiglia.

È sempre rimasto umile e ben consapevole di ogni decisione presa nella sua carriera. Ha sempre avuto un grande carattere, fa parte della sua natura e del suo modo di essere, come la semplicità nel riuscire a regalare giocate in campo e a trovare il tiro in porta. Con noi ha dimostrato di essere un leader fin dall'inizio della carriera, si è subito visto che aveva una grande personalità e altrettanta maturità".

Sul trasferimento alla Sampdoria:

"Sappiamo che la Sampdoria si ritrova in un posto in cui non è abituata. Tutti quanti, insieme alla grandissima tifoseria che ha la Sampdoria, sapranno andare avanti e ritrovare la Serie A, dove tutti quanti vorrebbero rivederla. Credo che entrambi, la società e Lorenzo, abbiano fatto una grandissima scelta".