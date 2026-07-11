Del Genio: "Allegri, no al blocco basso! Rischi di più e le altre si gasano"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli del futuro Napoli di Allegri rispondendo alla domanda di un tifoso: "Spero che Allegri al Napoli possa alzare il baricentro medio della squadra. Ultimamente chi gioca col blocco basso o difende troppo, van incontro a una difficoltà, ovvero fa credere molto in loro stessi agli avversari che si fanno coraggio e aumentano anche le palle gol per loro e tu soffri di più. Tu credi di stare basso per ridurre i rischi, invece non è così. Ormai nel calcio di oggi non è più così.

Più vai a prendere alte le squadre e più le metti in difficoltà. Quindi io sono contrario al blocco basso, è un fatto tattico ma anche mentale. Io comincio a credere in me stesso, gestisco la palla e mi faccio coraggio, ho fiducia. Anche alle avversarie del Milan era successo. Invece se io vengo attaccato con tanti uomini penso: oggi è un miracolo se non ne prendo tre. Ecco perché le grandi squadre segnano tanto e non si fermano all'1-0. Certo, il Napoli non è il Bayern ma è comunque più forte di tante squadre italiane".