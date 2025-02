Iuliano: "Scudetto? Occhio al Napoli. Conte è una garanzia"

vedi letture

“La Juve? Una batosta che non ci voleva che ha tirato fuori, probabilmente, tutte le problematiche”. Parla così a TuttoMercatoWeb.com l’ex difensore della Juventus, oggi allenatore, Mark Iuliano: "Che succede ai bianconeri? Bisogna essere all’interno per capirlo davvero. Da tifoso sono dispiaciuto perché le premesse erano altre sia per l’arrivo di Motta che per la campagna acquisti. Occorre cercare di risolvere i vari problemi”.

In Champions per le nostre squadre è stata una settimana nefasta.

“Non se l’aspettava nessuno, davvero. Il calcio italiano ne esce ridimensionato perché le squadre non sono state eliminate certo da avversari blasonati”.

Scudetto: chi lo vincerà?

“L’Inter ha la squadra più forte. Però a Napoli c’è il Signor Antonio Conte che è una garanzia. Antonio sta facendo un ottimo lavoro. Starei molto attento al Napoli”.