Dazn, Matri: "Con Lukaku molta più certezza! Uno come lui preoccupa i difensori"

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Romelu Lukaku entra e cambia la partita portando il Belgio al pareggio contro Egitto: Alessandro Madri elogia il suo ingresso in campo

Alessandro Matri, ex calciatore ed oggi talent televisivo, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il post-partita di Belgio-Egitto 1-1: "Un po’ di difficoltà tattiche all’inizio, forse dovute anche alla presenza di De Ketelaere, che non ha veramente occupato e tenuto palla per quanto avrebbe dovuto, per far rendere anche le mezze punte. Poi l’abbiamo visto, nel primo tempo, giocare a sinistra, poi largo a destra, poi sotto punta, quindi c’è stata un po’ di difficoltà.

Abbiamo visto invece dall’ingresso di Romelu Lukaku molta più certezza, ruoli molto più definiti e ognuno nelle proprie posizioni ha reso per quello che è veramente il suo valore. Poi, contro le difese chiuse, avere un giocatore di peso, di stazza, che occupa l’area, comunque preoccupa sempre di più la difesa avversaria".