Vlahovic-Napoli, Tricella: "Se sta bene garantisce 10-15 gol. Ma l'ingaggio..."

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Calciomercato Napoli, a Massimiliano Allegri piace Dusan Vlahovic che però non ha completamente chiuso i discorsi con la Juve. Il punto di Roberto Tricella

L'ex calciatore Roberto Tricella, intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio, tra i vari temi si è soffermato su Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare la Juventus ed è osservato dal Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Carnevali cercherà un nuovo approccio con Vlahovic:

"Dipende dalle alternative. Dipende chi vuole e può andare a prendere la Juve, di conseguenza diventa di nuovo buono Vlahovic. Secondo me la Juve può prendersela con calma, vedendo le alternative sapendo che Vlahovic può puntarci dopo. Un po' di tempo c'è, guardate il Milan cosa sta facendo. Già prendendo Carnevali, la Juve ha fatto un grosso passo avanti. Stanno prendendo persone competenti, poi di conseguenza arriva il resto. L'allenatore buono ce l'hanno, ora c'è un altro dirigente ottimo. Per me sono sulla buona strada".

Non è una scelta convinta secondo lei Vlahovic?

"E' comunque un giocatore che se sta bene e una buona squadra a supporto, 10-15 gol te ne garantisce. Devi trovarne un altro che ti fa gli altri. Solo l'Inter delle big gioca con due punte. Una grande squadra deve giocare con due punte vere. E se hai due punte così, che segnano, puoi anche subire qualcosa dietro. Poi dipende da cosa vuole fare Vlahovic, se vuole guadagnare tanto può andare in Arabia ma scompare dai radar. lo non vedo tante squadre che possano dargli 8 milioni".