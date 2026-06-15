Vlahovic-Napoli? Garbo avvisa: "Può rimanere alla Juve! Con Spalletti..."

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Il giornalista Daniele Garbo commenta la possibilità di riaprire il discorso rinnovo tra la Juve e Dusan Vlahovic. Intanto il Napoli monitora la situazione

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio, ha commentato i temi del giorno tra Serie A e Mondiali. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alla Juventus comincia l'era Carnevali. Pensi che potrebbe riaprirsi la pista per trattenere Vlahovic?

"Sono favorevole al fatto che Vlahovic possa rimanere alla Juventus, anche se bisogna vedere a che condizioni. Credo che alla fine potrebbe anche rimanere, perché sarebbe l'attaccante giusto per Spalletti".

C'è un'immagine del Mondiale che ti senti di sottolineare di questi giorni?

"C'è un'immagine che mi è piaciuta molto, ossia i tifosi del Giappone che hanno pulito gli spalti dopo la partita e che rappresentano un concetto di civiltà a noi ancora sconosciuto. Mi meraviglio invece chi si meraviglia del Marocco, dato che nell'ultimo Mondiale sono arrivati in semifinale. Hanno giocatori di qualità ed esprimono un ottimo gioco. Potranno essere protagonisti".

La Lazio sarà costratta al mercato a saldo zero. Che prospettive possono esserci ora?

"La situazione è così incancrenita che è difficile immaginare una via d'uscita. Lotito si è cacciato in un tunnel di cui non si riesce ad intravedere l'uscita. È un muro contro muro con i tifosi che avrà solo effetti negativi. leri sono stato a cena con un amico che mi ha confessato che quest'anno non sottoscriverà l'abbonamento all'Olimpico dopo più di quarant'anni. È vero che la società è di chi la gestisce, ma i tifosi sono il patrimonio principale di un club calcistico. Senza passione il calcio è destinato a morire".

Sponda giallorossa intanto Gasperini chiede Greenwood. È l'uomo giusto?

"È un giocatore che andrebbe benissimo per la Roma e le sue vicende private sono cose passate. Di tempo per arrivare a dama ce n'è, non credo sia il caso di preoccuparsi. Mi preoccupano un po' invece le parole di Dybala, che ha detto di avere ancora varie opzioni; se Gasperini lo vuole bisognerà chiudere per il rinnovo".

Al Milan per la panchina si avvicina Amorim. Da portoghese ti aspetti che possa rilanciare Leao?

"Mi sembra che il Milan abbia poche idee e molto confuse. Non riesco a capire quale sia la strategia e temo per i tifosi rossoneri che la prossima sarà una stagione complicatissima. Leao ritengo che possa rimanere al Milan solo perché nessuno lo vuole. L'allenatore comunque è l'ultimo dei problemi del Milan, il vero ostacolo è in società".