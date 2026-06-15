Risoluzione Allegri, Fabbroni fa notare: "Sarà alle condizioni del Milan, forse a zero"

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Il giornalista Mario Fabbroni critica il format allargato dei Mondiali e le pubblicità nei cooling break. Poi il punto su Max Allegri tra Napoli e Milan

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, per parlare dei temi principali tra Napoli e Mondiali. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questo Mondiale a 48 squadre ai limiti della decenza. Ho visto questi tifosi del Curacao, mi fanno simpatia. Ma che cos'è? Una partita del campionato del Mondo? Questa cosa è inguardabile. E continuo a pensare che con questi dirigenti a livello calcistico e Mondiale come vogliamo correggere il calcio italiano? L'illuminato Infantino ha convocato anche la squadra del sottoscala. Mi sono piaciute solo un paio di partite. Brasile-Marocco è stata interessante. Il Marocco ha mostrato un calcio brillante.

Poco coinvolgimento da parte degli italiani? L'esclusione della Nazionale dal Mondiale incide. A USA 1994 scrissi che una finale del Mondiale non poteva iniziare alle 12 americane. Ha ragione Klopp, quel break per idratarsi è una pagliacciata. Non si vede uno stralcio di attenzione. Il break in Olanda-Giappone con uno stadio che ha l'aria condizionata... Ma quale medico interrompe la partita? Tutte le furbate, tutte queste storie mascherate... Questi 40 ladroni che si mascherano da benefattori dell'umanità allontanano la gente dal calcio.

Ci siamo quasi per Allegri? Il Milan ha chiuso per il nuovo allenatore. Deve emettere, per trasparenza, un documento per evidenziare quanto si è speso. E ovviamente il Milan ha ore contate per chiudere l'accordo con Amorim, perché ha esonerato Allegri. Non è tenuta a liberare il tecnico. Può continuare ad ingaggiare un nuovo allenatore e tenere a busta paga Massimiliano, che ha un altro anno di contratto. Chiaro che prima o poi questo nodo verrà chiuso e formalizzato. Allegri verrà liberato alle condizioni del Milan, con una buonuscita meno della metà richiesta. Potrebbe anche essere pari a zero e arrivare all'estrema decisione di dimettersi. Il Napoli prima o poi lo presenterà"