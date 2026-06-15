Bouaddi-Napoli, Mpasinkatu: "Il Lille è bottega cara! Vi spiego le sue caratteristiche..."

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Calciomercato Napoli, occhi su Ayyoub Bouaddi dopo la prestazione sublime in Brasile-Marocco. Il commento del ds Malu Mpasinkatu

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per tracciare il profilo di Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista marocchino del Lille entrato nei radar del Napoli e di tanti top club. Di seguito le sue parole: "È un giocatore già conosciuto dagli addetti ai lavori e da chi segue il calcio internazionale. È il più giovane a esordire nelle competizioni UEFA. Il Lille è una bottega cara ma è una bottega visionaria: quando c'è un giocatore giovane lo butta dentro, senza se e senza ma. Alla prima partita dei Mondiali se ne è accorto chi magari non lo conosceva. Questo è il bello di questa competizione, un giovane non molto conosciuto è stato il migliore in campo contro il Brasile".

Che tipo di giocatore è?

"È un tuttocampista completo. Ti può fare schermo davanti la difesa, ti sa far partire l'azione. È un play basso, però è un giocatore completo: è bravo anche nell'interdizione ed è dotato di una buona struttura fisica. E poi è uno che non va quasi mai nel panico, questa è una caratteristica rara per un giocatore della sua età. Ha quei tempi giusti che gli permettono sempre di fare la cosa giusta. Complimenti al Marocco che l'ha convicato, sarebbe stato sicuramente nel giro della Francia invece l'hanno convinto".