Lavezzi non ha dubbi su Messi: "È il migliore della storia!"

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Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Napoli e Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN in occasione dei Mondiali. Il Pocho si è soffermato soprattutto sulla sua Argentina e su Lionel Messi: "Stiamo parlando di colui che viene definito il migliore della storia - ha detto l'ex attaccante incoronando Messi - non esistono possibilità di fare confronti.

Che metro di paragone c'è? Finché avrà voglia di giocare, continuerà a fare la differenza. Si abbassa un po' e gioca da regista dotato di assist. È tutto nella sua testa, dipende fino a dove vuole spingersi. Credo che voglia vincere tutto ciò che gioca, ed è questo a renderlo così competitivo. Perché lui è così, ecco perché ha tutti i Palloni d'Oro che ha, ecco perché si dice che sia il migliore della storia: perché ha una costanza e una fame di gloria che gli altri non hanno".