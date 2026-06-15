Meluso: "Lindstrom non è adatto alla Serie A! Non lo vedrei bene con Allegri..."

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Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss tra i vari temi ha parlato di un suo vecchio acquisto, Jesper Lindstrom: "Se Allegri dovesse decidere di giocare in contropiede, ma sarebbe una cosa un po' utopica e strana, allora sì Lindstrom è un giocatore molto veloce. Però me non è adatto proprio al nostro calcio secondo me, al calcio italiano. Lui ha fatto molto bene in Germania, quando lo prendemmo fece molto bene. Io l’avevo già adocchiato in patria, quando giocava in Danimarca, all’epoca lavoravo per lo Spezia. Poi è esploso all’Eintracht Francoforte, però secondo me non ha le caratteristiche adatte per il nostro calcio.

È un giocatore tecnico, veloce, sicuramente è un buon giocatore. Sicuramente non è ua bufala, non è un acquisto sbagliato. Va un po' contestualizzato: Lindstrom è un giocatore di cui bisogna capire le caratteristiche e capire se può essere adatto a un allenatore. Per me non è adatto né ad Allegri, né a Conte, né a Garcia all'epoca. È uno di quei calciatori che prendi e gli costruisci intorno, non è uno di quelli che si adatta a un modulo".