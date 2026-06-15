Bouaddi strega il Napoli, l'idea di Mussa: "È la versione top di Locatelli"

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Calciomercato Napoli, occhi su Ayyoub Bouaddi dopo la prestazione sublime in Brasile-Marocco. Il commento di Giovanni Mussa

L'allenatore Giovanni Mussa, intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio, ha commentato i temi principali sul Mondiale. Di seguito le sue parole, a partire da un giudizio su Ayyoub Bouaddi che è un obiettivo di calciomercato del Napoli: "Bouaddi è la versione top di Locatelli, giusto per giocare a due a centrocampo, non da play, ossia da secondo. Ha tempi di gioco importanti, ma dobbiamo vedere come crescerà ora".

Cosa ti ha fatto pensare il pareggio tra Brasile e Marocco?

"Mi ha fatto pensare che il Brasile abbia giocato di rimessa, non ha cercato di fare la partita, ma ha lasciato campo al Marocco. Il Brasile non ha stavolta grandissima qualità in mezzo, e gioca di rimessa per andare subito dove è più forte, sulle fasce. Paquetà ha fatto tanti errori, ma non è uno che può fare gioco, è più temperamentale e recupera palla. Non bisogna aspettarsi da lui giocate da fuoriclasse. Al Brasile per assurdo manca qualità in mezzo".

Cosa aggiunge?

"Mi piacciono Marocco e Giappone, la Costa D'Avorio può dare fastidio. Ora le cose che servono sono organizzazione e intensità, Giappone e Marocco ci sono piaciute di più per questo".

Montella ha steccato con la Turchia:

"E' una delusione perchè dagli allenatori italiani ci si aspetta organizzazione. Poi devi avere gli interpreti giusti. Deve ritrovare compattezza, e umiltà. Doveva rispettare l'avversario, come ha fatto il Brasile col Marocco".