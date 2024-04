Juve, Giuntoli: "Dobbiamo rimettere a posto i conti. Felici di Allegri, programmeremo assieme il futuro"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Juventus, secondo anticipo del venerdì della 33ª giornata di Serie A, Cristiano Giuntoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Juventus, secondo anticipo del venerdì della 33ª giornata di Serie A, Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica bianconera ha preso la parola attraverso i microfoni di Sky Sport per analizzare i temi del match.

La certezza delle cinque italiane in Champions League lo scorso anno vi toglie un po' di pressione in vista del raggiungimento dell'obiettivo stagionale?

"Non dobbiamo guardarci dietro ma avanti. Con l'obiettivo prefissato da inizio anni. Siamo felici per le cinque formazioni in Champions perché significa che il calcio italiano si è contraddistinto ancora una volta".

Elkann l'ha investita della responsabilità di plasmare il futuro della Juventus.

"Tutti conosciamo da dove veniamo. Dobbiamo rimettere a posto i conti e sappiamo che è un percorso: faremo del nostro meglio per farlo il prima possibile".

Con quale allenatore la Juve affronterete il futuro?

"Noi siamo contenti di Allegri che sta facendo un grandissimo lavoro. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme. In questo momento c'è anche un contratto e poi vogliamo concentrarci solo sugli obiettivi di campo da raggiungere. Dobbiamo programmare il futuro, insieme, con calma. Anche perché dobbiamo far coincidere più aspetti. Quello tecnico e quello economico in primis".