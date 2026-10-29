Affare Badiashile, Manna: "Non volevamo intervenire in difesa! L'obiettivo era Gila, poi il Milan..."

Giovanni Manna racconta l'arrivo di Badiashile al Napoli: il tentativo per Gila, il problema di Buongiorno e la scelta di mercato.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha svelato alcuni retroscena relativi al mercato azzurro nel corso dell'intervista concessa a "Colpi Da Maestro", produzione di Master Group Sport. Il dirigente ha raccontato come sia nata l'operazione che ha portato Benoît Badiashile in azzurro, spiegando che inizialmente il club non aveva intenzione di intervenire nel reparto arretrato. Tra gli obiettivi valutati c'era anche Mario Gila, successivamente sfumato per la concorrenza del Milan. “In realtà inizialmente non avremmo voluto intervenire in difesa. Avevamo provato a prendere Gila, ma era una situazione molto interessante anche per altre società. Non c'erano tempi e condizioni adatti, mentre il Milan è stato bravo e rapido a raggiungere l'accordo con tutte le parti. Successivamente Buongiorno ha avuto un problema che ha reso necessario un piccolo intervento e il relativo percorso riabilitativo. A quel punto siamo stati costretti a tornare sul mercato”.

Manna su Badiashile: “Talento enorme, abbiamo deciso di assumerci un rischio”

Il direttore sportivo ha poi spiegato le ragioni tecniche ed economiche che hanno spinto il Napoli a puntare sul difensore francese, reduce da un periodo complicato al Chelsea. Secondo Manna, Badiashile possiede caratteristiche particolarmente adatte alle esigenze della squadra, a cominciare dalla struttura fisica e dalla rapidità di gioco. “Badiashile aveva, e continua ad avere, le caratteristiche che stavamo cercando: struttura fisica e capacità di giocare rapidamente. Quando il Chelsea lo acquistò era considerato un talento enorme. Ha vissuto due anni difficili, ma a volte bisogna anche assumersi dei rischi, soprattutto quando non si possono sostenere investimenti di un certo tipo. Possiede le caratteristiche che ci servivano e crediamo che, attraverso il lavoro e la sua voglia di rilanciarsi, possa aiutarci molto”.