Rafa Marin: "Il lavoro duro ripaga sempre, continuiamo a crescere tutti insieme"
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Rafa Marin festeggia il successo col Bologna e carica il Napoli sui social.
Rafa Marin, difensore del Napoli, ha affidato a Instagram il suo messaggio dopo la vittoria conquistata dagli azzurri contro il Bologna al Maradona. Lo spagnolo ha sottolineato l'importanza del successo ottenuto davanti ai tifosi, arrivato dopo le tre sconfitte consecutive contro Como, Inter e Arsenal.
Rafa Marin: «Continuiamo a lavorare e a crescere»
Il difensore azzurro ha indicato la strada da seguire per il Napoli, evidenziando l'importanza del lavoro e della crescita del gruppo. Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram: "Il lavoro duro ripaga sempre. Avevamo bisogno di conquistare questa prima vittoria con la nostra gente. Continuiamo a lavorare, a crescere e a percorrere la nostra strada, tutti insieme. Forza Napoli Sempre!".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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