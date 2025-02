L'appello di Giletti alla Juventus: "Prendete Conte! Se l'avessero fatto già in estate..."

Massimo Giletti, giornalista e tifoso della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato della situazione legata al momento dei bianconeri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Dopo il triennio di Allegri, i tifosi chiedevano a gran voce una Juve che potesse offrire spettacolo, e sono stati accontentati: peccato ci si ritrovi di fronte a un film dell’orrore… Quanto visto contro l’Empoli è inammissibile, ho provato una profonda vergogna. Non si può arrivare a tradire la nostra gente in questo modo. Motta per la prima volta ha chiesto scusa assumendosi le proprie responsabilità, ma è troppo tardi. Nessuno gli ha chiesto di vincere lo scudetto: era chiaro che il suo arrivo rappresentasse l’inizio di un nuovo ciclo. Ma nemmeno che la sua squadra non mostrasse in sette mesi una parvenza di identità".

Giletti ha poi proseguito: "Mi sarebbe piaciuto vedere questa squadra in mano ad Antonio Conte. Firmerei subito per prenderlo al posto di Motta. Credo che ci troveremmo a commentare tutta un’altra Juve".

Infine la spiegazione della sua idea: "Con Antonio le gerarchie sarebbero chiare. Quest’anno la fascia è passata sul braccio di 7 giocatori diversi. Sono dettagli eloquenti. Uno scenario che non ha precedenti nella storia della Juve. Mancano punti di riferimento, leader. Come si fa a mandare via Danilo per prendere uno come Kelly?! Cento volte meglio Rugani, che era già nostro. Fa riflettere poi che i bianconeri, con il minimo sforzo, siano a soli 8 punti dalla vetta occupata dall’Inter. Un’istantanea che racconta la crisi del nostro sistema. Nella Juve vedo il malessere profondo del calcio italiano".