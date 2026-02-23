L'ex arbitro Carmagnini: "Su Hojlund mai rigore. E se Chiffi ha visto fallo su Hien ha ragione"

L'ex arbitro Giancarlo Carmagnini è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per commentare gli errori di Daniele Chiffi in Atalanta-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il rigore revocato al Napoli:

"Per me non è mai rigore, Hojlund prova a fare sfondamento in stile basket e si butta quasi addosso all'avversario, cercandone le gambe. Per me, e ripeto per me, non è mai rigore in questo caso".

Il gol annullato a Gutierrez:

"Questo è uno degli episodi in cui fai felice l'uno e scontenti l'altro a prescindere. Dal mio punto di vista è più gol buono che gol da annullare, ma il contatto c'è. In un caso del genere devi fidarti del giudizio dell'arbitro di campo: se l'arbitro ha visto il contatto falloso di Hojlund nello svincolarsi da Hien, allora ha ragione lui. Sennò togliamo del tutto gli arbitri a questo punto. Ripeto: per me il gol era buono perché non ho ravvisato comportamenti estremamente scorretti e fallosi da parte dell'attaccante azzurro, ma ricordiamoci che, da regolamento, il VAR prevede che si debba intervenire solo in caso di chiari ed evidenti errori. Qui, invece, rimane tutto a discrezione dell'arbitro: se Chiffi ha ravvisato il fallo, allora che fallo sia".