Orrico sicuro: "Napoli e Roma più forti della Juve. Spalletti può solo pregare"

L'allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per parlare di Juventus e della corsa Champions League in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "La Juve paga il conto di due anni di campagne acquisti sbagliatiSono stati acquistati per due anni giocatori non da Juve. Cosa può fare Spalletti? Poco. E' un allenatore di grande valore ma se i difensori perdono i giocatori in velocità...

Anche il portiere non sta andando bene. Alla Juve manca un grande portiere e tre grandi difensori. I dirigenti vanno a cercare l'attaccante perché vogliono far presa sul pubblico. Ma mancano i difensori, quelli di adesso sono scarsi, tutti fermi anche nell'ultima partita. Spalletti, ripeto, può far poco, può andare in chiesa ... e pregare. Per il quarto posto molto difficilmente ce la farà. La Roma è più forte, idem il Napoli. E l'Inter ha lo scudetto ormai in testa, mi aspettavo che ci fosse più lotta e invece piano pian gli avversari si sono staccati. Chivu si è dimostrato intelligente, ha saputo sfruttare bene anche la sua esperienza da calciatore. E tra gli allenatori è anche quello che esprime meglio. Mi piace poi Pio Esposito, è anche tecnico, gioca bene al calcio, sa trattare bene la palla".