Pizzi: "Lotta Champions sarà bellissima! Napoli e Milan hanno un vantaggio..."

vedi letture

L'ex calciatore Fausto Pizzi è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, per parlare dei temi principali di questa 26ª giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lotta Champions, chi rischia di stare fuori?

"Sarà una bellissima lotta. Juve e Atalanta possono sperare, li davanti devono stare attente. C'è anche il Como, quindi rischiano tutte. Sarà la cosa bella di questo finale di campionato. Deve stare attento anche il Milan. Milan e Napoli però hanno il vantaggio di avere solo il campionato".

Cuesta, come lo vede il tecnico del Parma?

"E' un calcio pratico, di sostanza. La qualità che gli riconosco è che riesce a far giocar male tutte le squadre avversarie, ed è una qualità. ha tanti dietro la linea del pallone, è faticoso giocare ora col Parma".

Come ha visto Milan-Parma?

"E' chiaro che incontrare il Parma vuol dire fare una partita di alto livello, di intensità, devi farli lavorare da subito, altrimenti loro non si smuovono. Gol da annullare? Di sicuro prendere un gol così può dare fastidio. Il disturbo di Valenti, che è un blocco leggermente in movimento sul portiere in area piccola poteva portarlo ad annullarlo".