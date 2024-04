L'ex azzurro Marino consiglia: "C'è un allenatore di cui Napoli ha davvero bisogno"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Raimondo Marino, ex Napoli e ha giocato con Antonio Conte al Lecce

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Raimondo Marino, ex Napoli e ha giocato con Antonio Conte al Lecce: “Io consiglierei Conte al Napoli perché i napoletani hanno bisogno di un uomo come lui. È una persona per bene e schietta nelle cose. È verace come i napoletani.

Il rapporto che avrebbe Conte con De Laurentiis? Conte non si fa manipolare dagli altri, ognuno fa il suo lavoro ed è giusto così, altrimenti i giocatori perdono credibilità nell’allenatore. La difesa del Napoli? Dipende sempre dalla qualità dei giocatori, come stanno in forma e mentalmente. Per una parola si perde l’amicizia, capita che si litighi poi negli spogliatoi e lì non è facile.

Conte ha il carisma giusto per il Napoli. Se De Laurentiis non riuscisse a convincere Conte, prenderei Italiano perché è una persona tranquilla, calma. Con tranquilla, intendo che non esagera nel parlare. Non dà la colpa ai giocatori. Avevo un allenatore che dava sempre la colpa a noi giocatori. Se il Napoli ce la fa ad andare in Champions League? Sono convinto che ce la farà, ma è necessario che i giocatori si aiutino e non si facciano la guerra. Magari se c’è qualche antipatia, se la portano dopo il campionato”.