L'ex Bonomi: "Koulibaly è tornato ad altissimi livelli, ci sono tutti i presupposti per sperare"

Mauro Bonomi, ex difensore del Napoli, è intervenuto a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "La squadra che ha la migliore difesa vincerà lo scudetto? Negli anni è sempre stato così, quest’anno è tornato un Koulibaly ad altissimi livelli quindi ci sono tutti i presupposti per sperare.

Il Napoli è la sorpresa del campionato? Il cambio di allenatore è sempre un’incognita, ma si è preso un grande tecnico e le aspettative fino ad oggi sono state rispettate. Questo è un valore aggiunto, serve l’appoggio del pubblico e forse anche lo sperarci fino in fondo, questo può essere il valore aggiunto.

Il campionato di Rrahmani è merito di Spalletti? Penso è merito del giocatore. Nulla da dire su Gattuso che è un grandissimo allenatore e ha fatto ottime cose, ma è ovvio ci si trova bene con un allenatore o l’altro, con un modulo o un altro. C’è l’annata in cui ti riesce tutto e quella in cui ti riesce meno, il periodo in cui giochi da favola e l’altro in cui ti trovi in difficoltà, quindi penso che il merito sia totalmente suo.

Manolas? E’ un valore aggiunto, perché è un grande difensore. Come tutti può avere la giornata storta, ma nel complesso dell’annata è un valore aggiunto a questa difesa.

Quanto è importante Ospina? Il portiere è fondamentale, perché l’errore suo non può essere rimediato da nessuno. La rosa del Napoli è importante, c’è un grande allenatore ed essedo lì in testa da inizio campionato non si può fare altro che crederci”.