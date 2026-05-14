Sky, Marchetti: "Il Napoli forse si è sgonfiato dopo lo scudetto sfumato"

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Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte partendo dall’analisi del ko del Napoli di lunedì. “Quella del Napoli è stata una frenata clamorosa, non mi aspettavo la sconfitta. Frenata brusca come quella del Milan, altra competitor dell’Inter. Penso che contro il Bologna (qui il resoconto del match) al Napoli siano mancare le energie nervose. E’ capitato dunque che gli azzurri abbiano trovato un Bologna molto più sereno, più brillante, libero di mente, che è venuto a giocare in faccia e ha sorpreso il Napoli. All’interno della gara le scelte che sono state fatte possono essere discutibili anche se il Bologna è stato premiato dagli episodi. Per l’inerzia ci aspettavamo che il Napoli la vincesse o quantomeno non la perdesse”.

Il Napoli si è sgonfiato a Scudetto perso

“Probabilmente il Napoli si è sgonfiata la carica dopo che l’ipotesi scudetto è sfumato. E’ come se a un certo punto il Napoli ha pensato che ormai la stagione fosse finita e ha ha pensato di poter gestire con serenità la situazione, sottovalutando – in modo involontario – alcune gare, quella di lunedì compresa. Anche se è difficile farlo con un allenatore come Conte, ma ci sono questi momenti della stagione. E’ un momento difficile e delicato per gli uomini di Conte, bisogna portare a casa la qualificazione in Champions e salvare la stagione per poi analizzare cosa non ha funzionato, perché non tutto è addebitabile agli infortuni, seppure condizionanti".