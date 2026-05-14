De Biasi: "Champions-Napoli a rischio? Ho una sensazione per questo finale"

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Gianni De Biasi, allenatore, ha parlato a Radio Marte di vari argomenti legati al mondo Napoli: "Credo che gli azzurri siano un po’ stanchi in questo finale di campionato, effetto anche dei tanti infortuni che hanno condizionato la stagione ed anche la condizione di quelli più utilizzati. Il Bologna ha giocato a Napoli una partita senza nulla da perdere e con la mente libera. Così facendo ha messo in evidenza le qualità importanti che ha, da Bernardeschi a Orsolini e Castro agli altri. Ci può stare perdere”.

”La Champions del Napoli è a rischio? Non credo proprio, gli azzurri hanno ora una settimana per preparare la gara di Pisa (qui la sintesi video di Sky del ko dei nerazzurri contro la Cremonese) e vincerla. Non penso che il gruppo andrà in ansia, sarà anche stanco ma ha qualità importanti. Inoltre, con tutto il rispetto, i toscani hanno avuto grandi difficoltà in questa stagione e non penso che possano opporre molto alla squadra di Conte. Quest’ultimo motiverà a dovere la propria squadra. Sarebbe meglio chiuderla a Pisa, perchè contro l’Udinese non sarà facile, i friulani hanno grande fisicità e sono in un buon momento di forma”