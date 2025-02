L’interista Bonolis: “Corsa Scudetto? C'è tempo, la Champions ci porterà o toglierà energie"

vedi letture

Paolo Bonolis, conduttore televisivo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Corsa scudetto? C’è tempo ancora, l’Inter rientrerà nel meccanismo Champions e questo sarà portatore di energie o le toglierà. Quando giochi manifestazioni come quelle del martedì o del mercoledì diventano una discriminante non indifferente. Speriamo che il campionato sia appassionante sia per Napoli che per l’Inter.

VAR? Ci sono diverse problematiche, nell’arbitro di campo c’è il culto della persona. Il VAR non è altro che un altro arbitro ed è giusto che avverta l’arbitro di campo, non capisco le limitazioni di poter intervenire solo in certi casi. Bastava che ieri il VAR avvisasse l’arbitro di campo che la palla fosse uscita (in Inter-Fiorentina ndr.)”.