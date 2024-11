L’interista Palmeri: “Nessun rigorino, c’è il tocco di Anguissa e ne manca un altro di Olivera!”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, nel suo editoriale per L'Interista parla così della gara di Milano facendo riferimento all'arbitraggio: "E poi manca un’altra cosa. Un rigore assurdo non assegnato per fallo di mano di Olivera in corsa con Lautaro. Non c’è nulla da discutere, né protocollo né santi, perché è proprio il caso in cui il Var non può intervenire. Conte giustamente dal suo punto di vista può protestare, ma in verità il rigore su Dumfries non è un rigorino ma rigore, perché semplicemente Anguissa nel tentativo di difendere il pallone prende il dorso del piede di Dumfries con la sua scarpa. Dunque rigore. E invece il fallo di mano di Olivera incredibilmente è scappato ad arbitro, a Var, e stranamente alle discussioni post-partita".

In realtà nel post-gara, le moviole di oggi, sui quotidiani, sottolineano l'errore di Mariani sul rigore e spiegano che quello di Olivera invece non era fallo da rigore. Da regolamento.