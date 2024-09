La griglia scudetto di Zoff: "Inter favorita, ma è lotta aperta con Napoli e Milan"

Intervenuto a Tuttosport, l'ex portiere Dino Zoff ha stilato la sua personale griglia delle favorite per lo scudetto: "Metto l’Inter davanti a tutte senza dubbio", sottolinea spiegando come la rosa dei nerazzurri sia la più attrezzata in Italia. "Ma credo che la lotta possa essere aperta a diverse squadre, tra le quali anche il Milan e il Napoli: la loro stagione è iniziata con qualche disavventura, ma si tratta di progetti nuovi e dispongono di tutto il tempo per piazzarsi stabilmente ai vertici".

E ai vertici Zoff si aspetta anche la nuova Juventus di Thiago Motta: "I bianconeri vanno annoverati ogni anno tra i candidati allo scudetto quasi, per definizione, e a maggior ragione dopo gli ultimi colpi di mercato".

Tra pochi giorni ripartirà anche la Champions League e allora per Zoff c'è spazio anche per una previsione sulla stagione delle italiane in Europa: "Aspettative importanti, sono convinto che possano recitare un ruolo da protagoniste. L’Inter resta quella con i riflettori puntati addosso, perché è già collaudata ai massimi livelli, ma anche la nuova Juventus può adattarsi bene al contesto europeo. E attenzione all’Atalanta: ha avuto qualche problema, tra questioni di mercato e infortuni, ma ormai ci ha abituato a far bene anche fuori dall’Italia".