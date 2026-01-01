D'Alessandro esalta Conte: "Ha vinto in tutti i modi! 3 o 4 dietro, falso nove, Fab Four..."

Il giornalista di Radio Crc Massimo D'Alessandro ha parlato del momento della squadra azzurra e ha elogiato il lavoro di Conte durante la trasmissione Il Bello del Calcio: "Questa squadra da quando è arrivato Conte ha giocato e vinto, perdendo poche volte, con la difesa a quattro e a tre, coi Fab Four dentro, con Vergara ed Elmas a metà campo, ha vinto con gli esterni larghi, con gli esterni vicini, col centravanti boa ma anche col doppio centravanti e ha vinto anche col falso nueve Neres contro l'Inter".

