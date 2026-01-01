D'Alessandro esalta Conte: "Ha vinto in tutti i modi! 3 o 4 dietro, falso nove, Fab Four..."
Il giornalista di Radio Crc Massimo D'Alessandro ha parlato del momento della squadra azzurra e ha elogiato il lavoro di Conte durante la trasmissione Il Bello del Calcio: "Questa squadra da quando è arrivato Conte ha giocato e vinto, perdendo poche volte, con la difesa a quattro e a tre, coi Fab Four dentro, con Vergara ed Elmas a metà campo, ha vinto con gli esterni larghi, con gli esterni vicini, col centravanti boa ma anche col doppio centravanti e ha vinto anche col falso nueve Neres contro l'Inter".
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro