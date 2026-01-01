Zito: "Io e Hojlund abbiamo una cosa in comune legata alla conoscenza con Conte"

Antonio Zito, allenatore ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Zeta Napoll, ha parlato durante la trasmissione II Bello del calcio rilasciando le seguenti dichiarazioni: "lo e Hojlund abbiamo una cosa in comune, io e lui abbiamo conosciuto Conte alla stessa età, lui ha conosciuto Conte in una piazza come Napoli e questa è una fortuna, una piazza come Napoli può far si che le sue qualità possano crescere in maniera incredibile. In questo momento penso solo che si sta aspettando Lukaku e mi piacerebbe vederli insieme. Per le difese avversarie è dura marcarlo con un solo difensore, serve una marcatura in preventiva e sta diventando molto fastidioso per gli allenatori avversari.

Per me è Hojlund che sta dando energia a tutto il reparto offensivo. Con Milinkovic Savic si gioca con un difensore in più e ti dà un importante vantaggio.

La rosa del Napoli non è da meno a Inter, Milan e Juve. Oggi i giocatori del Napoli si stanno affermando, penso a Juan Jesus che era finito e invece ora sta dando un apporto. Se Conte non comandava all'interno della società non ci restava almeno un giorno, io credo che il Napoli non sia pronto a comandare in Europa, ma in Italia invece c'è un gruppo squadra importante per competere.

Per me questa è una difesa a tre, ma Milinkovic Savic ti dà una sicurezza tale e con letture che aiuta i braccetti. Mi perdoni Meret, ha una personalità diversa e sicuramente lo preferisco. Se un portiere ti då letture a recuperare palloni fuori area, lui permette ai braccetti di andare ultraoffensivi, se non tirano in porta è proprio questo il motivo. Il portiere può anche sbagliare, ma lui dà maggiori certezze al reparto difensivo, Meret gioca solo nei pali e quando andava la palla".